Mehubaariketjun toimitusjohtaja Noora Fagerström sai palkinnon menestyksekkäästä uran alkuvaiheesta – nyt hän kertoo vinkit suuntaa etsiville nuorille

Perinteikäs palkinto

Fakta

Veuve Clicquot on ranskalainen samppanjamerkki, joka on jakaa monissa maissa tunnustusta työssään menestyville naisille.



Samppanjamerkki jakaa naisille palkintoja, koska yritystä johti 1800-luvun alussa ”Madame Clicquot”, jonka johdolla yritys keskittyi samppanjantuotantoon.



Suomessa Veuve Clicquot on palkinnut menestyneitä liikenaisia vuodesta 2003 asti.



Samppanjamerkki Veuve Clicquot jakoi myös liikenaispalkinnon, jonka sai optimointiyhtiö Relexin markkinointipäällikkö ja yksi perustajista, Johanna Småros. Aiemmin palkinnon on saanut esimerkiksi nykyinen viestintä- ja liikenneministeri Anne Berner.