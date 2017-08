Talous

Kaupan ala ei onnistu palkkaamaan asiantuntijoita – vain 7 prosenttia avoimista työpaikoista saatu täytettyä

Kaupan alan myynnin kasvu ei riitä ylläpitämään alan työllisyyttä.



”Ne ajat ovat ohi kaupan alalla, jolloin liikevaihdon kasvu loi automaattisesti työpaikkoja”, Kaupan liiton ekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.



Kaupan liitto ennustaa, että vähittäiskaupan työllisyys laskee tänä vuonna puolitoista prosenttia ja ensi vuonna tasan prosentin. Tukkukaupan työllisyyden kasvu kääntyy prosentin laskuun teollisuuden virkoamisesta huolimatta. Samaan aikaan alojen liikevaihdot kasvavat parisen prosenttia ja vähittäiskauppa saavuttaa kasvunsa huipun, Kaupan liitto arvioi.



Kaupan digitalisaatio vähentää työvoiman tarvetta varsinkin tukkukaupassa mutta synnyttää myös uusia työtehtäviä.



Vähittäiskauppa ja tukkukauppa rekrytoivat entistä enemmän työntekijöitä muihin kuin myyjän tehtäviin.



Muiden kuin myyjien avoinna olevien tehtävien määrä nousi kolmasosaan vähittäiskaupassa vuoden 2017 alkupuolella.



Ottaen huomioon, että vuoden 2009 alussa avoinna olevien myyjän tehtävien määrä oli 73 prosenttia työtehtävistä, kehityskulku ei ole ollut radikaali.



Kaupan liiton kyselyn mukaan itsepalvelukassat eivät ole vaikuttaneet myyjien määrään.



Alalla rekrytoidaan muun muassa analyytikkoja haravoimaan asiakasdataa, jotta kauppa kykenisi hyödyntämään sitä tehokkaammin liiketoiminnassaan.



Kaupan liitto toivoo, että suomalainen koulutuspolitiikka ottaisi paremmin huomioon alan työvoiman murroksen.



“Korkeakouluihin tulisi saada koulutusohjelmia, jotka keskittyisivät enemmän kuluttajaymmärrykseen, markkinointiin sekä tuote- ja palvelusuunnitteluun”, Kurjenoja esittää.



Hän neuvoo katsomaan länsinaapuriin. Kurjenojan mukaan Ruotsissa yliopistoissa suoritettava englanninkieliset markkinointiin ja myyntiin suuntautuvat tutkinnot antavat valmiuksia kaupan alaan.



”Vaikka opiskelisimme kuinka paljon matematiikkaa ja insinöörialoja, miten voimme luoda palvelutaloutta, jos emme ymmärrä asiakasta”, Kurjenoja kysyy.



Imustaan huolimatta kaupan ala ei näytä Suomessa houkuttelevan asiantuntijoita.



Avoinna olevista asiantuntijatehtävistä vain 7 prosenttia on kyetty täyttämään tämän vuoden tammi-kesäkuussa vähittäiskaupassa.



Työnvälitystilastojen mukaan vähittäiskaupassa oli viime toukokuussa 935 asiantuntijan paikkaa avoinna, mutta niistä täyttyi kuun aikana vain 29.



Kesäkuussa vastaavia paikkoja oli 469, joista kuun aikana täyttyi 33.



Avoinna olevien työpaikkojen täyttäminen on ollut haastavaa myös muissa työtehtävissä.



Kaupan liiton mukaan syynä on muun muassa työnhakijoiden riittämätön osaaminen.



Rakennusteollisuuden voimakkaat kasvuluvut eivät näy rauta- ja tukkukaupassa.



”Rakentaminen on ollut hurjassa kasvussa, mutta rautakaupan kehitys on madellut nollassa”, Kurjenoja kuvaa.



Tämä johtuu siitä, että isot rakennusliikkeet ja -hankkeet hankkivat suurimman osan tavaroistaan ja käyttämistään palveluista suoraan tehtailta ja tavarantoimittajilta ohi kotimaisen tukkukaupan ja maahantuojien.



Tämä johtaa työvoiman vähentymiseen hankintaportaina ja välikäsinä toimivissa yrityksissä.



Vähittäis- ja tukkukaupan yrityksien määrä on vähentynyt yli 2 000:lla sitten vuoden 2013.



Tehottomien yrityksien poistuminen alalta ei olisi ongelma, jos samaan aikaan syntyisi uusia yrityksiä, jotka ovat tärkeitä elinvoimaisuudelle ja uudistumiselle.



Uusia yrityksiä syntyy kuitenkin aiempaa vähemmän.



Kaupan liiton mukaan arvonlisäverollisen liikevaihdon alarajan nostaminen 35 000 euroon tukisi alalle työllistymistä yksinyrittäjänä.



Arvonlisävelvollisuuden alaraja on nyt 10 000 euroa.



”Noston jälkeenkin liikevaihdon alaraja olisi niin pieni, ettei arvonlisäverottomuudesta koituisi yksinyrittäjälle todellista kilpailuetua suurempiin toimijoihin verrattuna”, Kurjenoja tähdentää.



Kaupan alalla tyypillisen yksinyrittäjän veroton liikevaihto on 26 000–28 000.