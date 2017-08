Vuokrat jatkavat nousuaan: Yksiöiden kysyntä edelleen suurempaa kuin tarjonta, mutta kaksioista on paikoin jopa ylitarjontaa

Talous

Vuokrat jatkavat nousuaan: Yksiöiden kysyntä edelleen suurempaa kuin tarjonta, mutta kaksioista on paikoin jop

Vapaarahoitteisten

Vuokranvälitystä

Vuokraturvan

Oikaisu 3.8. kello 12.52: Vuokraturvan hallituksen puheenjohtajan sukunimi oli sitaatin jälkeen virheellisesti Miettinen. Hallituksen puheenjohtajan nimi on Timo Metsola.