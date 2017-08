Talous

Pikavippiyhtiö tarjoaa korotonta lainaa – Onko se oikeasti ilmainen asiakkaalle?

Pikavippiyhtiö Ferratum on mainostanut kesällä radiossa korotonta ja kulutonta pikavippiään. HS kysyi, onko laina todella ilmainen ja mitä hyötyä yhtiölle on ilmaisen tuotteen tarjoamisesta.



Onko laina todella ilmainen, Ferratumin maajohtaja Antti Kumpulainen? ”Koroton on täysin koroton ja kuluton uusille asiakkaille tarkoitettu laina. Asiakas saa korottoman lainan vain kerran, ja sitä voi saada 300 euroon saakka 14–30 päiväksi. Tuotteessa ei tosiaan ole mitään kuluja. Jos lainaa ei makseta takaisin määräajassa, seuraa normaali muistutusmaksu, lakisääteinen viivästyskorko eli seitsemän prosenttia. Koroton ei muutu korolliseksi.”



Miksi myönnätte itsellenne tappiollisia lainoja? ”Sanoisin, että jokaisella yrityksellä on tuottavia että tappiollisia tuotteita. Tämä on varmasti hyvä ratkaisu pieniin lainoihin sekä asiakkaiden että meidän kannalta. Meillä on myös muita tuotteita. Korottoman luoton kautta asiakas pääsee näkemään, millainen lainanantoprosessi meillä on.”



Onko koroton laina tapa saada uusia asiakkaita? ”Toki me haluamme aina uusia asiakkaita.”



Saatte siis tuottonne muista tuotteistanne. Millaisia ovat Ferratumin tyypillisten lainojen vuosikorot? ”Meillä on tällä hetkellä kolmea eri lainatuotetta. Joustava-luotolla lainaa voi nostaa 2 000 euroon asti. Jos asiakas nostaa 2 000 euron lainan, todellinen kulut huomioiva vuosikorko on 216,20 prosenttia. Tässä tapauksessa luoton arvioitu kokonaiskustannus on 3­534,01 euroa, jos asiakas nostaa summan kerralla ja maksaa sen takaisin vuoden aikana kahdessatoista saman kokoisessa erässä.”