Talous

Näin Finnairin lisäeläkekohu eteni – Heliövaara ja Itävuori toimivat mielestään kaikkien sääntöjen mukaan, mut

Veren

Kyseessä

Pääministeri

Ydinkysymys

Ensin

Käytännössä

Toinen

Valtiolla

Finnairin

Maaliskuun

Heliövaara

Eero

Oikaisu 8.8. kello 16.26: Jutun ensimmäisessä kappaleessa luki aiemmin virheellisesti, että Sipilä olisi ollut vuonna 2016 omistusoikeusministeri. Hän oli omistajaohjausministeri. Samoin käsite omistusohjausosasto vaihdettu muotoon omistajaohjausosasto.