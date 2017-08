Talous

Puolustustarvike­yhtiö Patria saattaa vähentää jopa 130 työntekijää

Puolustustarvikeyhtiö Patria kertoo aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön Suomessa toimivia työntekijöitä.



Yt-neuvottelujen piirissä on noin 1 300 työntekijää. Neuvottelut voivat johtaa enintään 130 työntekijän vähentämiseen.



Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin toimipisteisiin työntekijöiden vähennykset kohdistuvat.



Yt-neuvottelujen taustalla on Patrian uusi strategia, jonka mukaan yhtiö hakee aiempaa voimakkaammin kasvua ulkomailta. Yt-neuvotteluissa käsitellään yhtiön toimintamallin muutoksia ja niiden aiheuttamaa tarvetta järjestää työtä uudelleen.



Puolustusvoimien materiaalin ylläpitoon erikoistunut Patrian tytäryhtiö Millog ei kuulu yt-neuvottelujen piiriin. Myös Patrian systems- ja aerostructures-liiketoiminnot ovat yt-neuvottelujen ulkopuolella.



Patria valmistaa muun muassa panssaroituja pyöräajoneuvoja ja kranaatinheittimiä. Patria-konsernissa on kaikkiaan 2 800 työntekijää, joista suurin osa Suomessa.



Suomen valtio omistaa Patriasta enemmistön eli 50,1 prosenttia.