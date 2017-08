Talous

Eläkejärjestelmä horjuu, jos talouskasvu hyytyy – Tutkijat esittelivät neljä mallia eläkkeiden tulevaisuudesta

Palkkojen kasvun tyrehtyminen pitkällä aikavälillä aiheuttaisi työeläkemaksuun neljän prosenttiyksikön korotuspaineen ja lisäisi julkisen talouden ahdinkoa. Täystyöllisyys puolestaan nostaisi tulevia työeläkkeitä, helpottaisi niiden rahoitusta ja poistaisi kestävyysvajeen Suomesta.



Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen ja valtiovarainministeriön laskelmista, joissa on on arvioitu työnteon muutoksen vaikutuksia vaihtoehtoisista tulevaisuuden kehityskuluissa.



Vaihtoehdot perustuvat ajatushautomo Demoksen tammikuussa julkaistun Työ 2014 -raportissa esitettyihin skenaarioihin.



Lähtökohtana laskelmissa on ollut huoli siitä, että tekoäly ja robotit hävittävät ammatteja ja työpaikkoja. Julmasti sanoen kysymys on siitä, romahtaako eläkejärjestelmä ja valtiontalous, kun digitalisaatio ja tekoäly lopettavat monilta aloilta palkkatyön.



Skenaariolaskelmissa laskettiin yhtenä mallina tilanne, jossa talouskasvu Suomessa pysähtyisi ja samaan aikaan eläkerahastojen tuotto laskisi puoli prosenttiyksikköä jäisi 2,5–3 prosenttiin.



Tällöin palkoista eläkemaksuilla kerättävä maksutulo pienenisi. Kun samaan aikaan sijoitustuotot vähenisivät, se tarkoittaisi sitä, että eläkemaksuja pitäisi nostaa neljällä prosenttiyksiköllä.



Toisessa laskelmassa tutkittiin tilannetta, jossa Suomessa päästäisiin 80 prosentin työllisyysasteeseen eli käytännössä täystyöllisyyteen.



Tällöin seitsemän miljardin euron kestävyysvaje katoaisi kokonaan ja työeläkemaksuja voitaisiin laskea. Keskieläke nousisi tällöin selvästi nykyennustetta korkeammaksi sekä euromääräisesti että ansiotasoon suhteutettuna.



Kolmannessa vaihtoehdossa tutkittiin tilannetta, jossa yrittäjien määrä kasvaisi nykyisestä 13,5 prosentista joko 17,5 tai 20 prosenttiin.



Alempi 17,5 prosentin yrittäjämäärä perustuu siihen, että yrittäjien määrän osuus työllisistä kasvaisi samaa vauhtia kuin vuosina 2008–2016. Raportin mukaan finanssikriisin jälkeen yrittäjien määrä on Suomessa noussut liki 10 prosenttia. Vaihtoehdolla ei selvityksen mukaan olisi juurikaan vaikutuksia lakisääteisten eläkemenojen tai keskieläkkeiden kehitykseen.



Neljäs vaihtoehto tutki tilannetta, joissa tuloerot nousisivat niin, että viisi prosenttia työllisistä ansaitsisi 60 prosenttia bruttotuloista vuoteen 20140 mennessä. Tälläkään ei olisi vaikutuksia työeläkemenoon tai -maksuihin laskelmissa tehtyjen reunaehtojen rajoissa. Myös eläkkeissä tuloerot olisivat tällöin luonnollisesti suuria.



Skenaariolaskelmat ovat Eläketurvakeskuksen, Sitran, Ajatushautomo Demoksen ja valtiovarainministeriön yhteishanke. Laskelmat perustuvat Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskentamalliin (PTS) ja valtiovarainministeriön kestävyysvajeen laskentakehikkoon.