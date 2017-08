Mikko Koivusipilä valitsee Suomen radiohitit, ja siinä hommassa raha ratkaisee – ”Minun työtäni ei ole sivistää”

Talous

Mikko Koivusipilä valitsee Suomen radiohitit, ja siinä hommassa raha ratkaisee – ”Minun työtäni ei ole sivistä

Aloitetaan

kontakteina

Koivusipilä

Radiolla

Mistä

soittolistat

Itse asiassa

koekuuntelijoilla

Helmiradiolle

intohimobiiseiksi

ulosheittobiisi