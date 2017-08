Talous

Ranskalainen Total ostaa tanskalaisen Maerskin öljyn- ja kaasuntuotannon yli kuudella miljardilla eurolla

Ranskalainen öljy-yhtiö Total ilmoittaa tehneensä tanskalaisen Maersk Oilin öljyn- ja kaasuntuotannosta 7,45 miljardin dollarin eli 6,3 miljardin euron ostotarjouksen. Molempien yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet tarjouksen.



Totalin tavoitteena on vahvistaa kaupalla asemaansa Pohjanmeren öljyntuotannossa. Maersk aikoo vastaisuudessa keskittyä yhä voimakkaammin kuljetusliiketoimintaansa. Yhtiö on maailman suurimpia rahtialusten varustamoyhtiöitä. Tanska on puolestaan Norjan ja Britannian jälkeen Euroopan kolmanneksi suurin öljyä tuottava valtio.



Maersk Oilin mukaan se tuotti öljyä viime vuonna 313 000 barrelia vuorokaudessa Tanskassa, Britanniassa, Norjassa, Kazakstanissa, Meksikonlahdella Yhdyvalloissa ja Algeriassa. Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.



Sijoittajat arvioivat kauppahinnan olevan kohtalaisen edullinen Maerskille, jonka osake kallistui noin neljä prosenttia pörssissä kaupankäynnin alkuvaiheessa.



Maersk saa kaupassa 4,95 miljardin dollarin eli 4,2 miljardin dollarin arvosta Totalin osakkeita. Lisäksi Total ottaa vastuulleen 2,5 miljardin dollarin eli 2,1 miljardin euron arvosta Maersk Oilin velkoja.



Maersk ilmoittaa myös palauttavansa merkittävän osa kauppahinnasta osakkeenomistajilleen vuosina 2018 ja 2019 pääasiassa ylimääräisenä osinkona ja ostamalla omia osakkeittaan.



Total puolestaan arvioi, että yrityskauppa tarjoaa sille 400 miljoonan dollarin eli 340 miljoonan euron vuosittaiset kustannushyödyt.



Raakaöljyn kallistumisen takia monet muutkin suuret öljy-yhtiöt kuin vain Totalin ovat taas alkaneet tehdä yritysjärjestelyjä. Totalin ostotarjous edellyttää vielä Tanskan kilpailuviranomaisten hyväksyntää.