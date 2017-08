McDonald’sin omenoissa saattaa olla teräviä metallinpaloja – ketju vetää lastenaterioiden hedelmäpussit myynnistä Pohjoismaissa

Talous

McDonald’sin omenoissa saattaa olla teräviä metallinpaloja – ketju vetää lastenaterioiden hedelmäpussit myynni

Kaksi erää pikaruokaketju McDonald’sin jälleenmyymiä omenalohkopusseja on vedetty myynnistä kadonneen metallisen terän vuoksi Pohjoismaissa.



Asiasta kertoi ensin STT.



Pohjoismaiden McDonald’sien tavarantoimittaja Havi Logistics Oy varoittaa, että yhtiön maahantuoman omenalohkoerän joukkoon on voinut päätyä terä tai sen palanen. Terää on käytetty omenoita lohkovassa koneessa.



Kateissa on yksi terä.



Kukaan ei ole Suomen McDonald’sin tietojen mukaan satuttanut itseään omenalohkojen seasta löytyneen metallinpalan vuoksi. Omenoita myydään lastenaterioiden valinnaisena osana.



McDonald’s kehottaa asiakkaita palauttamaan ostopaikkaan avaamattomat 50 gramman omenalohkopussit, joiden parasta ennen -päiväykset ovat 23.8.2017 ja 25.8.2017. McDonald’s hyvittää ostoksen. Yhtiön ravintoloita on tiedotettu aiheesta, ja he ovat poistaneet kyseiset erät myynnistä.



Suomessa omenalohkojen takaisinveto koskee joitakin satoja omenapusseja. McDonald’silta huomautetaan, että kaikeksi onneksi metallipala on mahdollista havaita omenalohkojen seasta.



Suomen McDonald’silta kerrotaan, että epäilys terän katoamisesta heräsi, kun asiakas Ruotsissa löysi pussista metallinpalasen. Pohjoismaiden McDonald’seilla on sama tavarantoimittaja.



Pohjoismaissa on noin neljäsataa McDonald’sin ravintolaa.