Eveliina Melentjeff yrittää vielä pelastaa Seppälän – ei usko, että verkkokauppa ajaa vaateliikkeet tuhoon

Fakta

Perinteikäs vaateketju



Vaateketju Seppälä perustettiin vuonna 1930 Kouvolassa.



Vuosikymmenten aikana se laajeni franchising-mallilla ja postimyynnin avulla koko Suomeen ja myös ulkomaille.



Stockmann osti Seppälän vuonna 1988. Tavaratalojätin omistuksessa Seppälä ajautui konkurssikypsäksi.



Eveliina Melentjeff osti Seppälän rahoitusalalla toimivan puolisonsa Timo Melentjeffin kanssa vuonna 2015.



Melentjeff on työskennellyt Seppälän toimitusjohtajana vuodesta 2013. Hänen johdollaan myymäläverkostoa on karsittu huomattavasti. Seppälöitä on nyt Suomessa 56 ja Virossa 14.



Seppälä pääsi yrityssaneeraukseen viime keväänä. Saneerausta haettiin keskeytettäväksi perjantaina. Samana päivänä Verohallinto haki Seppälää konkurssiin.



Viime vuonna Seppälän liikevaihto oli Suomessa 33,2 miljoonaa euroa ja Virossa 5,7 miljoonaa euroa.