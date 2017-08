Esko Vepsä, 77, nostaa käänteistä asuntolainaa: ”Omaisuus on lasten vasta, kun nummella lykkää koiranputkea” – Laske HS:n laskurilla, kuinka paljon saisit käänteistä asuntolainaa

Talous

Esko Vepsä, 77, nostaa käänteistä asuntolainaa: ”Omaisuus on lasten vasta, kun nummella lykkää koiranputkea” –

Käänteisten asuntolainojen suosio on kääntynyt laskuun. Asuntovarallisuutta vastaan otettavalla lainalla kotitalouden on mahdollista vapauttaa omaisuuttaan kotinsa seinistä käyttörahoiksi. Nyt käänteisten lainojen kysynnän hiipuminen on havaittu pankeissa.