Suomalaiset uskovat tulevaisuuteen – kuluttajien talousluottamus pysyi vahvana elokuussa

Kuluttajien talousluottamus säilyi elokuussa erittäin vahvana, ilmenee Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemista tiedoista.



Kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli elokuussa 23,5, kun pitkän ajan keskiarvo on 12,1. Kuluttajaluottamus on vahvistunut huomattavasti tämän ja viime vuoden aikana, kun Suomen talousnäkymät ovat parantuneet.



Kuluttajien usko talouteen on kesän aikana pysytellyt harvinaisen korkealla tasolla. Kuluttajaluottamus nousi toukokuussa lukemaan 24,1, mikä on vuodesta 1995 alkaneen mittaushistorian ennätys.



Kuluttajaluottamusta mitataan kuukausittain puhelinhaastatteluilla tehtävänä tutkimuksena. Tietoja kerättiin jo ennen vuotta 1995, mutta nykyistä harvemmin.



Elokuussa noin puolet kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne kohenee edelleen seuraavan vuoden aikana. Taloustilanteen heikkenemistä ennakoi vain joka kymmenes.



Myös työttömyyden vähenemiseen uskottiin elokuussa laajalti. Kuluttajista joka toinen odotti työttömyyden vähenevän seuraavan vuoden aikana. Vain 16 prosenttia uskoi työttömyyden lisääntyvän.



Oman taloustilanteensa parantumiseen luotti 25 prosenttia kuluttajista, ja 12 prosenttia ennakoi taloutensa huononevan. Noin kolmasosa työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.



Enemmistö kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia kotitalouksista uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.



Samaan aikaan suurin osa kuluttajista arvioi lainan ottamisen kannattavaksi. Lainan ottamista vuoden sisällä suunnitteli 11 prosenttia kotitalouksista.



Tilastokeskus haastatteli luottamusmittausta varten 1 213 Suomessa asuvaa kuluttajaa.