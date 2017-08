Talous

Venäjän talouden ennustetaan kasvavan ennakoitua vahvemmin lähivuosina

Idästä kuuluu hyviä uutisia Suomen taloudelle.



Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän valtiovarainministeriö aikoo nostaa selvästi ennustettaan maan seuraavien vuosien talouskasvusta.



Vielä julkistamattoman ministeriön ennusteen mukaan Venäjän talous kasvaisi keskimäärin 2,2 prosenttia vuosina 2017–2020. Aikaisempi kasvuennuste oli 1,6 prosenttia.



Venäjän valtiovarainministeriö uskoo talouden kasvavan selvästi nopeammin kuin kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Suomen Pankki. Niiden mukaan talouden kasvuvauhti on 1,5 prosentissa seuraavat vuodet.



Kohentuneet talousnäkymät ministeriössä ovat seurausta ennakoitua paremmasta öljyn hinnan kehityksestä.



Urals-laadun öljyn hinnan odotetaan asettuvan keskimäärin 44,20 dollariin barrelilta vuosina 2017–2020. Arvio on kaksi dollaria aikaisempaa korkeampi.



Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.



Öljyn hinnan suotuisa kehitys vahvistaa Venäjän ruplaa dollariin ja euroon nähden. Tämä on Suomen viennille ilouutinen.



Vahvistunut ruplan kurssi suhteessa euroon on lisännyt perinteisesti Suomen tavaraviennin vetoa Venäjälle, joka on Suomen suurimpia kauppakumppaneita.



Suomen viennin arvo itänaapuriin kääntyi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä yli kolme vuotta kestäneen laskun jälkeen kasvuun.



Alkuvuonna Suomen vienti Venäjälle kasvoi 29 prosenttia viime vuodesta.



Venäjän vienti ja tuonti tapaavat seurata tiiviisti öljyn hinnan kehitystä.



Maan viennistä lähes kaksi kolmannesta on energiaa. Tuonnin yhteys öljyn hintaan kulkee ruplan kautta. Kun kalliimpi öljy tuo Venäjälle enemmän valuuttoja ja rupla vahvistuu, myös tuonnin mahdollisuudet kohenevat.



Öljyn hinnan nousu myös vahvistaa Venäjän talouskasvua ja kun samaan aikaan inflaatio hidastuu, venäläisten kulutusmahdollisuudet lisääntyvät.



Myös valtiontalous vahvistuu, mikä yhdistettynä lähestyviin presidentinvaaleihin voi lisätä painetta kasvattaa eläkkeitä ja julkisen sektorin palkkoja.