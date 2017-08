Talous

Ensimmäiset metsänomistajien vahingonkorvaus­kanteet suuria metsäyhtiöitä vastaan kaatuivat käräjäoikeudessa

käräjäoikeus hylkäsi torstaina kahdeksan yksityisten metsänomistajien vahingonkorvauskannetta suuria metsäyhtiöitä vastaan ja velvoitti kantajat maksamaan oikeudenkäyntikulut asiassa kokonaisuudessaan.Kyseessä olivat ensimmäiset kahdeksan ratkaisua yksityisten metsänomistajien Metsäliitto Osuuskuntaa, Stora Ensoa ja UPM-Kymmeneä vastaan ajamissa kilpailunrajoituslain rikkomiseen perustuvissa vahingonkorvausasioissa.metsänomistajat olivat kanteissaan väittäneet, että metsäteollisuusyritykset olivat maksaneen raakapuusta alihintaa ja vaatineet sen johdosta kanteissaan yrityksiltä vahingonkorvauksia.Metsäyhtiöt on jo aiemmin tuomittu maksamaan hallinnollista seuraamusmaksua siitä, että tietyt metsäpäälliköt olivat vaihtaneet laittomasti tietoja keskenään.Seuraamusmaksu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toiminta oikeuttaisi vahingonkorvaukseen, vaan syntynyt vahinko on pystyttävä osoittamaan erikseen.on katsonut jääneen näyttämättä, että markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettu 1997 alkanut ja huhtikuussa 2004 päättynyt kilpailunrajoitus olisi aiheuttanut taloudellista vahinkoa kantajille”, käräjäoikeus toteaa perusteellisessa 117-sivuisessa päätöksessään.Käräjäoikeus oli yksimielinen ratkaisujen lopputuloksesta, mutta äänesti ratkaisun perusteluista yhden erimielisen jäsenen kannan poiketessa muista.käräjäoikeudessa on käsiteltävänä samaan asiakokonaisuuteen kuuluvina 486 erillistä riita-asiaa.Käräjäoikeuden tiedotteen mukaan loput tuomiot tullaan antamaan tämän vuoden loppuun mennessä.Kanteiden mukaan yhtiöt ovat alihinnoitelleet ostamansa puun vuosina 1998–2004.Pienin korvausvaade on noin kaksi tuhatta euroa ja suurin hieman alle puoli miljoonaa euroa.päätti vuoden 2009, että Metsäliiton, Stora Enso ja UPM-Kymmene olivat vaihtaneet liikesalaisuuksiksi katsottavia hinta-, kustannus- sekä muita puukauppaan liittyviä tietoja vuosina 1997–2004.UMP välttyi tuolloin sakoilta. Se oli paljastanut kartellin.