Näin pahaksi kuluttajariita voi edetä: helsinkiläinen Audi-mies teippasi autoonsa varoitustekstin – ”Älkää missään nimessä ostako Audia”

Talous

Näin pahaksi kuluttajariita voi edetä: helsinkiläinen Audi-mies teippasi autoonsa varoitustekstin – ”Älkää mis

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Seppovaaran

Seppovaara

Seppovaara

Audin

Suomessa