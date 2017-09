Talous

Bensiini kallistuu yhä Yhdysvalloissa Harvey-myrskyn tuhojen takia

kallistuminen Yhdysvalloissa jatkui sunnuntaina, koska Harvey-myrskyn aiheuttamat tuhot ovat herättäneet pelkoa polttoainepulasta.Pelkoa ei ole hälventänyt edes se, että lukuisat öljynjalostamot ovat aloittaneet uudelleen keskeytetyn tuotantonsa. Myrskyn takia neljännes Yhdysvalloissa sijaitsevasta öljynjalostuskapasiteetista oli pois käytöstä.Sunnuntaina bensiinin keskimääräinen vähittäismyyntihinta kohosi 2,621 dollariin eli noin 2,2 euroon gallonalta. Yhdysvaltalaisen gallonan tilavuus on 3,8 litraa.hinta on kallistunut viikon aikana 18 prosenttia Georgian osavaltiossa ja 19 prosenttia Etelä-Carolinan osavaltiossa.Suurin osa Texasin osavaltion satamista on yhä suljettuna suurilta säiliöaluksilta, mikä estää raakaöljyn kuljetuksia.Viikonlopun aikana öljy-yhtiö Exxon-Mobil ilmoitti aloittavansa uudelleen tuotantonsa Yhdysvaltojen toiseksi suurimmassa öljynjalostamossa Baytownissa Texasissa. Jalostamon tuotanto on 560 000 barrelia vuorokaudessa.