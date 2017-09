Talous

Peliyhtiö Rovio aikoo listautua Helsingin pörssiin – liikevaihto kaksinkertaistunut viime vuodesta

Peliyhtiö

Rovion

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Roviosta

Suunniteltu

Toimitusjohtaja

Suomalaisyhtiö

Rovion