Iäkkäät ovat nuoria vastuullisempia kuluttajia, kertoo Kaupan liiton tutkimus – ”Verkkokaupassa on helpompaa olla vastuuton”

Talous

Iäkkäät ovat nuoria vastuullisempia kuluttajia, kertoo Kaupan liiton tutkimus – ”Verkkokaupassa on helpompaa o

Keski-ikäiset

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eikö nuoria

Toisaalta vastuullisuus

Ero eri