Sanomalta positiivinen tulosvaroitus – paransi tämän vuoden näkymiä, kurssi lähti nousuun

Korjaus 7.9. klo 14.53: Tulosvaroitus koskee kuluvaa vuotta, ei ensi vuotta.

Sanoma kertoi pörssitiedotteessaan torstaina, että se parantaa näkymiään tälle vuodelle. Positiivinen tulosvaroitus nosti heti Sanoman osakkeen kurssia viitisen prosenttia, eli osake nousi 8,33 euroon.Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, jossa on mukana SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana. Operatiiviseksi liikevoittoprosentiksi uumoillaan yli 11:tä, kun aiempi arvio oli kymmenen prosenttia.mukaan parantuneiden näkymien takana on hyvänä jatkunut toiminnallinen tulos median puolella. Myös Learning-segmentin tulos kolmannella neljänneksellä oli odotusten mukainen.Aiemmin Sanoman tulosohjeistus kuului: ’Vuonna 2017 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon, mukaan lukien SBS-yrityskauppa, pysyvän vakaana ja operatiivisen liikevoittoprosentin olevan yli 10 prosenttia.toimii Suomessa, Hollannissa, Belgiassa, Puolassa ja Ruotsissa. Vuonna 2016 liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa. Työntekijöitä oli yli 5 000. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.Helsingin Sanomat kuuluu Sanoma-konserniin.