Talous

Pakolaiskriisin todellisia sankareita ovat Libanon ja Jordania, sanoo Maailmanpankin johtaja – ”Kuvittele, kun

Maailmanpankin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Bousquet

Maailmanpankki

Pakon

HS