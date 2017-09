Talous

Metallien kallistuminen lievittää Terrafamen kaivoksen pulmia

Maailmantalouden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Teollisuustuotannon

Helmikuussa

kasvun vahvistuminen on kallistanut monien metallien hintaa. Yksi niistä on nikkeli, jota tuotetaan Terrafamen kaivoksessa Sotkamossa.Nikkeli on kallistunut elokuun alusta liki 20 prosenttia noin 12 000 dollariin tonnilta. Halvimmillaan nikkeli oli tänä vuonna kesäkuussa, jolloin sen hinta oli 8 700 dollaria tonnilta.Kallistumisen syynä on uutistoimisto Bloombergin mukaan etenkin Yhdysvaltojen ja Kiinan verraten vahva talouskasvu, joka on taas kiihdyttänyt teollisuustuotannon lisääntymistä.Tämän viikon alussa nikkeli on kalleimmillaan sitten kesän 2015, jolloin valtio osti kaivoksen Talvivaara-Sotkamon konkurssipesältä.kasvun kiihtymisen takia myös toisen Terrafamen päätuotteen, sinkin, hinta on kallistunut elokuun alusta kymmenen prosenttia noin 3 100:aan dollariin tonnilta.Kaivoksen kannattavuus riippuu pääasiassa kahdesta tekijästä: metallien hintakehityksestä ja kaivoksen tuotannon lisääntymisestä. Terrafamen tavoitteena on, että kaivos olisi kannattava syksyllä 2018.Yhtiön heinäkuun lopussa julkaistun osavuosikatsauksen mukaan nikkelin tuotantomäärä tammi–kesäkuussa oli 9 963 tonnia eli suurempi kuin koko vuoden 2016 tuotantomäärä. Liikevaihto oli 88,5 miljoonaa euroa ja liiketappio 59,8 miljoonaa euroa.Keväällä nikkeli halpeni, koska Indonesian hallitus päätti purkaa nikkelimalmin vientikieltoja ja Filippiinien hallituksen päätös olla lakkauttamatta nikkelikaivoksia ympäristösyistä.Terrafame teki raaka-aineita välittävän Trafiguran kanssa rahoitusjärjestelyn kaivoksen toiminnan turvaamiseksi.Rahoitusjärjestelyyn osallistui myös finanssiyhtiö Sampo, joka antoi Terrafamelle 25 miljoonan euron lainan.Merkittävintä sopimuksessa on, että Trafigura on sitoutunut ostamaan seitsemäksi vuodeksi kaivoksen koko nikkelituotannon ja 80 prosenttia sinkkituotannosta. Sopimuksen arvo on Terrafamen mukaan kolme miljardia euroa.