Kemin suurbiotehtaan kohtalo vaakalaudalla – Suomessa miljardien tehdashankkeet odottavat tietoa, miten EU muuttaa ympäristölakejaan

Talous

Kemin suurbiotehtaan kohtalo vaakalaudalla – Suomessa miljardien tehdashankkeet odottavat tietoa, miten EU muu

Kemiin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kesän

Red 2

Kaidin

Suomessa

Tausta: Suomeen kaavaillaan useita isoja metsäinvestointeja

Suomeen

Kemijärvelle

Kiinalainen

Syynä