Talous

Toimitusjohtajan mukaan Suomea on johdettu viime vuodet kuin valtavaa vipurahastoa – julkinen sektori on vaura

Viime

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Niemeläinen

On

Todellisuudessa

Toisinkin

Niemeläisen

Vivuttaminen