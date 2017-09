Kannettavien tietokoneiden laturit ja muut sähkölaitteet reputtavat turvallisuustestejä jatkuvasti – ”Käyttäjä voi saada 230 volttia kynsilleen”

Talous

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti viime vuonna kymmenen nettikaupoista ostettua usb-laturia, niistä viisi osoittautui niin vaarallisiksi http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005016408.html , että myynti kiellettiin.Uutisissa ovat esiintyneet räjähtelevät puhelinten akut http://www.hs.fi/nyt/art-2000002921193.html ja liekkeihin leimahtelevat tasapainoskootterit http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005293818.html . Viime viikolla poliisi epäili http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005357304.html Helsingin Rautatieasemalla syttyneen tulipalon syyksi remonttiin liittynyttä sähkölaitetta.Tukesin tilastotkin kuulostavat karuilta. Viime vuonna 43 prosenttia viraston testauttamista sähkölaitteista sai jonkinlaisen kieltopäätöksen: tuote määrättiin kerättäväksi pois kuluttajilta, se poistettiin markkinoilta tai sen myyminen kiellettiin.nyt myynnissä olevien laitteiden joukossa enemmän puutteellisia tuotteita kuin ennen?Ei välttämättä, sanoo sähkötuotteista vastaava ryhmäpäällikkö Hannu Mattila http://www.hs.fi/haku/?query=hannu+mattila Tukesilta.”Itse haluaisin ajatella tämän johtuvan siitä, että löydämme puutteellisia tuotteita aika hyvin”, hän sanoo.”Toki mahdollista on sekin, että ainakin hetkittäin markkinoille tulee uutuuksia, jotka ovat puutteellisia.”testauttaa nyt aiempaa vähemmän sähkölaitteita, mutta testeihin pyritään valitsemaan tarkemmin juuri epäilyttävältä vaikuttavia. Siksi puutteellisiksi havaittujen laitteiden osuus kasvaa.Kaksi kenttätarkastajaa ostaa kaupoista laitteita pistokokeisiin. Lisäksi Tukes testauttaa ajoittain laajemmin jotain tiettyä tuoteryhmää, kuten usb-latureita.Vaikka räjähtelevät ja tuleen syttyvät laitteet ovat olleet otsikoissa, tapaturmatilastoissa ei Mattilan mukaan näy piikkiä.ovat erityisesti litiumioniakut, joihin saadaan pakattua suuri määrä energiaa pieneen tilaan. Hannu Mattilan mukaan niissä on ilmeisesti jokin tekninen ongelma, jonka syytä ei ole vielä löydetty.Juuri litiumioniakut räjähtelivät Samsungin Samsung Galaxy Note 7 -puhelimissa siinä määrin, että ne vedettiin markkinoilta.Litiumioniakkuja käytetään monissa muissakin laitteissa, kuten sähkösavukkeissa, usb-latureissa ja tasapainoskoottereissa.”Tasapainoskootteri on sellainen värkki, että se kuluttaa todella paljon energiaa. Jos jotakin menee pieleen, on todellisen ilotulituksen vaara”, Hannu Mattila kuvaa.Kun Tukes testautti vuosi sitten neljä tasapainoskootteria, niistä kaikissa löydettiin puutteita http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kuluttajaturvallisuus/Tasapainoskoottereista-loytyi-turvallisuuspuutteita/ , jotka voivat aiheuttaa sähköisku- tai tulipalovaaran. Tukesin mukaan tasapainoskootteria on syytä pitää silmällä sen latautuessa eikä lähistölle saa jättää syttyvää materiaalia.sähkölaitetesteissä on löydetty ylivoimaisesti eniten ongelmia verkkoliitäntäkojeiden muuntajista, Mattila kertoo. Niitä ovat esimerkiksi kannettavan tietokoneen johdossa olevat mötikät, joiden tehtävä on pienentää sähköverkosta tuleva 230 voltin jännite kannettavalle tietokoneelle sopivaksi.”Kun muuntajat pienenevät koko ajan, niissä ei aina ole enää tarpeeksi eristeväliä. Töpselijännite voi päästä hyppäämään suoraan laitteeseen”, Mattila kertoo.”Silloin vähintään läppäri hajoaa ja käyttäjä voi saada 230 volttia kynsilleen.”Jos näin käy, on tuurista kiinni, mitä tapahtuu. Pahimmillaan seurauksena on kuolema.”Tällaisia tapauksia ei onneksi ole kuitenkaan ollut ainakaan niin, että me olisimme niistä kuulleet”, Mattila sanoo.Vaikka tappavan iskun todennäköisyys on latureissa pieni, vaara on vakava. Pelkästään syyskuussa Tukes on määrännyt palautettavaksi neljä tietokoneen latauslaitetta.Takaisinvedot onnistuvat kuitenkin yleensä huonosti, Mattila kertoo.”Jos 20 prosenttia laitteista saadaan takaisin, se on hyvä tulos.”kuluttajan on vaikea arvioida, onko sähkölaite turvallinen vai ei.Tukesilla on kaksi tarkastajaa, joiden tehtävänä on etsiä epäilyttäviä laitteita kauppojen hyllyiltä ja verkkokaupoista. Epäilyttävät laitteet ostetaan ja testautetaan.Jos laitteessa havaitaan vakavia puutteita, se määrätään vedettäväksi pois markkinoilta.Kaikkein vaarallisimmissa tapauksissa ostajia kehotetaan palauttamaan laitteet ostopaikkaan. Lievemmässä tapauksessa kielletään myymästä laitetta enää tai annetaan huomautus.tarkastajista on Yngve Savolainen http://www.hs.fi/haku/?query=yngve+savolainen , joka on tehnyt töitä jo 15 vuotta. Hän muistuttaa, ettei kuluttajien tarvitse turhaan olla huolissaan.”Paljon laitteita myydään, ja aika pieni osa niistä on vaarallisia. Siinä mielessä niitä kyllä uskaltaa ostaa turvallisin mielin.”Tarkastajille on kehittynyt näppituntuma siihen, millaisissa laitteissa turvallisuuspuutteita on tyypillisimmin.

Nämä ovat Yngve Savolaisen vinkit siihen, mihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota:

