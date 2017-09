Talous

Delta Auton työtaistelu uhkaa laajeta jo tällä viikolla – mekaanikkojen lakko pysäyttäisi huollot

Teollisuusliitto

Maanantaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kyseessä

Teollisuusliitto

Deltan