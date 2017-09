Lainaesitteessä mainittiin demokratian puute, pankkikriisi, riippuvuus Venäjästä ja laittomien huumeiden kuljetusreitti – Silti Tadžikistanin joukkolaina ylimerkittiin moninkertaisesti

Talous

Lainaesitteessä mainittiin demokratian puute, pankkikriisi, riippuvuus Venäjästä ja laittomien huumeiden kulje

Sijoitusmarkkinoilla

Uutistoimisto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tadžikistanin

Bloombergin

nähtiin jälleen uusi esimerkki siitä, kuinka paljon ylimääräistä sijoitusvarallisuutta paraikaa on markkinoilla, kun Tadžikistanin valtion joukkolaina ylimerkittiin moninkertaisesti.Bloombergin mukaan myyntiesitteessä tuotiin esiin muun muassa maan demokratian puute, mahdolliset sosiaaliset levottomuudet, maan pankkikriisi, maan taloudellinen riippuvuus Venäjästä sekä se, että maa läpi virtaa yksi suosituimmista laittomien huumeiden kuljetusreittejä maailmassa.Riskejä lueteltiin lainaesitteessä peräti kymmenen sivun verran.Lainaesitteessä oli kuitenkin myös kartta, jonka avulla sijoittajat näkivät, minne päin maailmaa rahansa lainaksi antavat.lainat luokitellaan roskalainaluokkaan.Maa haki 500 miljoonan dollarin luottoa kymmeneksi vuodeksi, ja sai tarjouksia yhteensä 3,1 miljardin dollarin edestä, Bloomberg kertoo.Korkotasoksi tuli 7,125 prosenttia.haastattelemien sijoittajien mukaan laina oli herättänyt innostusta muun muassa siksi, että varoja oli tarkoitus käyttää vesivoimalaan.Tadžikistanin tasavalta sijaitsee Keski-Aasiassa. Sen naapurimaat ovat Afganistan, Kiina, Uzbekistan ja Kirgisia. Väkiluku on noin 7,5 miljoonaa, pääkaupunki on Dušanbe.