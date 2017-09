TVO pelkää yhä uusia viivästyksiä Olkiluoto 3:n työmaalla – valittaa Arevan pelastussuunnitelmasta EU-tuomioistuimeen

Talous

TVO pelkää yhä uusia viivästyksiä Olkiluoto 3:n työmaalla – valittaa Arevan pelastussuunnitelmasta EU-tuomiois

TVO pelkää yhä, että Ranskan valtion suunnitelma ydinvoimayhtiö Arevan pelastamiseksi voi aiheuttaa lisäviivytyksiä Olkiluoto 3:n työmaalla. TVO katsoo, ettei ranskalaisten suunnitelma takaa Olkiluoto 3:n tarvitsemia resursseja, ja yhtiö on tehnyt suunnitelmasta valituksen EU-tuomioistuimeen.Tarkalleen ottaen TVO valittaa tuomioistuimeen Euroopan komission päätöksestä, jolla Ranskan valtion tuki Arevalle hyväksyttiin. Komissio antoi tammikuussa Ranskalle luvan pääomittaa Arevaa 4,5 miljardilla eurolla. Pääomitus on osa Arevan pelastussuunnitelmaa, johon kuuluu myös reaktoriliiketoiminnan myyminen valtion sähköyhtiölle EDF:lle.Suomessa yritysjärjestely herättää huolia, sillä EDF on linjannut, ettei se halua vastata Olkiluoto 3:en liittyvistä vastuista ja riskeistä. TVO yritti vaikuttaa komissioon jo etukäteen, jossa valtiontukipäätöksessä varmistettaisiin, ettei Olkiluoto 3 myöhästy enempää yritysjärjestelyn vuoksi.hyväksymä suunnitelma ei TVO:ta vakuuta.”TVO toivoo voivansa tehdä yhteistyötä terveen ja kilpailukykyisen ranskalaisen ydinvoimasektorin kanssa pitkälle tulevaisuuteen. Siksi TVO ei vastusta Ranskan valtion toimia Areva-konsernin hyväksi, kunhan TVO:n OL3 EPR -laitokseen liittyvät tarpeet otetaan täysin huomioon. Näin ei tällä hetkellä ole”, TVO:n tiedotteessa todetaan.mukaan Arevan pelastussuunnitelma ei anna yhtiölle riittäviä takeita siitä, että Olkiluoto 3:n viimeistelyyn osoitetaan tarvittavat resurssit. TVO katsoo myös, että ”suunnitelma ei varmista Arevan selviytymistä kaikista nykyisistä ja tulevista vastuistaan hankkeen viimeisten vaiheiden aikana ja takuuajan loppuun saakka”.Tavoitteena on, että Olkiluoto 3 valmistuu nykyisessä aikataulussaan ja nykyisten sopimusvelvoitteiden mukaisesti, TVO kertoo.sopi vuonna 2003 rakentavansa Olkiluoto 3:n kolmella miljardilla eurolla. Yhtiö on arvioinut ydinvoimalan lopulliseksi hinnaksi myöhästymisen takia 8,5 miljardia euroa.Ydinvoimala valmistuu nykyisen arvion mukaan yhdeksän vuotta myöhässä vuonna 2018.