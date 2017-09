Talous

K-ryhmä nostaa korkeakoulu­opiskelijoiden ostohyvityksen viiteen prosenttiin – plussapisteitä jaetaan opiskeli

K-ryhmä

Kilpaileva

Tiedotteessa

K-ryhmä ryhtyy tarjoamaan korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville kymmenkertaisesti kanta-asiakkuuspisteitä ostoksista.Kaupparyhmän mukaan tämä tarkoittaa viiden prosentin ostohyvitystä edellisen kuun ruokaostoksista. Ostohyvitys maksetaan niin sanottuna Plussa-rahana.Vaatimuksena hyvitykselle on se, että ruokaostokset K-ruokakaupoista ovat olleet kalenterikuukauden aikana yli 75 euroa.Opiskelijan kanta-asiakasetu annetaan vain alle 32-vuotiaille opiskelijoille.S-ryhmä on myynyt hävikkituotteita myymälöiden iltatunteina 60 prosentin alennuksella.Näiden tarjousten metsästäminen on ollut monen opiskelijan mieleen. Punalaputettuja, viimeistä myyntipäivää lähestyviä tuotteita on myyty tupla-alennuksella kello 21 jälkeen monissa myymälöissä.Vastaavia käytäntöjä on myös K-ruokakaupoissa.Kesko perustelee kampanjaa sillä, että se haluaa tarjota opiskelijoille mahdollisuuden tehdä "laadukkaita ja kestäviä kulutusvalintoja"."Kun on katsottu opiskelevia asiakkaita, niin eettiset arvot korostuvat, mutta opiskelijoiden on vaikea toteuttaa niitä", kertoo Keskon K-Plussan ja datalähtöisen markkinoinnin johtaja Outi Nylund HS:lle.

Eli opiskelijako ostaa helpommin luomua, kun saa viiden prosentin hyvityksen?

”Yritämme ainakin ojentaa kättä tässä asiassa”, Nylund vastaa.Nylund kertoo Keskon olleen monissa ruokakaupoissa mukana jo pidempään hävikkiruokien jakamisessa ja alennusten myöntämisessä. K-kauppiaista 90 prosenttia lahjoittaa hävikkiruuat hyväntekeväisyyteen, Nylund kertoo.