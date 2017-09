Talous

Lääkealaa valvova Fimea hämmästelee lääkejakelun ongelmia: ”Tällaista ei ole tapahtunut ainakaan 20 vuoteen”

Milloin Oriolan lääkejakelu alkaa toimia?

lääketukun jakeluongelmat jatkuivat torstaina. Uuden toimitusjärjestelmän aiheuttamat häiriöt lääkkeiden jakelussa ovat kestäneet jo kohta kaksi viikkoa.”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Ei tällaista ei ole tapahtunut ainakaan 20 vuoteen, jotka itse olen ollut viranomaistehtävässä”, lääkealaa valvovan Fimean johtaja Eija Pelkonen http://www.hs.fi/haku/?query=eija+pelkonen sanoo.Fimea tehostaa jatkossa lääketukkujen valvontaa, jotta vastaavanlaisilta häiriöiltä vältytään.”Valvontaa tullaan tehostamaan. Ensin on selvitettävä, mistä toimitusjärjestelmän käyttöönoton ongelmat Oriolassa pohjimmiltaan johtuivat”, Pelkonen sanoo.Lääketukuilla on jo nyt lainmukainen velvollisuus ilmoittaa isoista järjestelmämuutoksista Fimealle. Näin oli tehty myös Oriolan toimitusjärjestelmän kanssa.”Projektisuunnitelmat on käyty läpi, mutta riskinhallintasuunnitelmat ja kriisiin varautumisen suunnitelmat eivät käytännössä osoittautuneet riittäviksi,” Pelkonen sanoo.Fimean viesti kuluttajille on se, että lääkkeet eivät ole Suomesta loppumassa Oriolan toimitusongelmista huolimatta.”Lääkkeissä on paljon toisen tukun eli Tamron myymiä rinnakkaisvalmisteita ja lääkärit pystyvät myös tarpeen vaatiessa muuttamaan lääkitystä. Mitään yleistä lääkepulaa ei ole”, Pelkonen sanoo.Apteekkariliiton mukaan elintärkeitä lääkkeitä ei ole jäänyt keneltäkään saamatta. Odotusajat sen sijaan ovat voineet olla tavallista pidempiä.Toimitusvaikeudet ovat koskeneet erityisesti lääkkeitä, joita apteekit eivät pidä varastossaan. Tällaisia lääkkeitä apteekit tilaavat erikseen ja ne ovat poikkeuksellisen kalliita. Sen sijaan apteekeilla on peruslääkkeistä aina 2–4 viikon varastot.tukkumyynti on Suomessa käytännössä kahden yhtiön Oriolan ja Tamron käsissä. Tilanne on markkinaehtoisen kilpailun tulosta. Siihen on vaikuttanut muun muassa se, että Suomi on suhteellisen pieni markkina-alue.Lääkeyhtiöt kilpailuttavat tukkukaupat, joista yksi saa aina kunkin lääkkeen tukkumyynnin itselleen. Käytännössä kyse on yksikanavaisesta jakelusta, koska yhtä lääkettä jakelee vain yksi tukku.”Normaalioloissa yksikanavainen järjestelmä on kustannustehokas ja hyvin toimiva. Tällaisessa tilanteessa tulee sitten esiin sen haavoittuvuus”, Pelkonen sanoo.Myös kuluttaja- ja kilpailuvirasto on selvittänyt Suomen lääketukkumarkkinaa, ja todennut sen hyvin toimivaksi ja tehokkaaksi.

Voiko jo sanoa, milloin Oriolan toiminnanohjausjärjestelmän ongelmat saadaan ratkaistua ja toimitukset tukustanne apteekkeihin onnistuvat ilman puutteita tai viivästyksiä, Oriolan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi?

”Tällä hetkellä [torstai-iltana] en halua sanoa mitään tarkkaa päivää. Toimitusvarmuus on parantunut tämän viikon aikana. Toimitamme jo merkittävän valtaosan tuotteista, suunnilleen 90 prosenttia tilauksista. Samaan aikaan on sanottava, että puutteita on edelleen ollut tällä viikolla. Niiden vuoksi olemme joutuneet tekemään tavallista enemmän kiiretoimituksia apteekeille.Toivomme ja uskomme, että ongelmien määrä vähenee ja tilanne apteekeissa paranee niiden parannusten ansiosta, joita olemme saaneet tehtyä prosesseihimme ja järjestelmäämme.Meidän kannaltamme viikonloppu on tärkeä. Silloin pystymme tekemään paljon korjaavia toimenpiteitä haittaamatta asiakkaiden elämää.”

Monenko lääkkeen toimitukset eivät vieläkään toimi?

”Tilanne vaihtelee, en tiedä tarkkaa lukua.”

Miksi Oriola ei kyennyt ennalta varautumaan ongelmiin? Mitä jäi tekemättä?

”Jälkikäteisanalyysin aika tulee, ja se tehdään hyvin huolella – mitä olisi pitänyt tehdä toisin, ja mitä meni pieleen. Projektia on tehty 1,5 vuotta, ja järjestelmää on testattukin useita kuukausia. Kun me tähän lähdimme, uskoimme, että järjestelmä toimii, mutta todellisuus osoitti toisin.”

Ovatko lääkkeitä tarvinneet ihmiset voineet arvionne mukaan joutua vaaraan?

”Sitä minä en pysty arvioimaan. Me toimitamme lääkkeitä apteekeille, eläinlääkäreille ja sairaaloihin.”

Miten aiotte hyvittää jakeluongelmista mahdollisesti seuranneet vahingot esimerkiksi apteekeille?

”Nyt keskitymme saamaan toiminnan normaaliksi. Sen jälkeen käymme keskustelua asiakkaidemme kanssa, mitkä ovat jälkitoimenpiteet.Apteekithan ovat toimineet erittäin hyvin. Ne ovat pystyneet paikkaamaan meidän toimituspuutteitamme ja lainaamaan tuotteita toisista apteekeista ja sitä kautta vahvistamaan lääkityksen jatkumisen.”