Suomi menetti kolme vuotta sitten kolmen A:n luottoluokituksen – Näillä ehdoilla arvostettu luokittaja voisi palauttaa Suomen ykkösluokkaan

valtio menetti kolme vuotta sitten suuren ylpeydenaiheensa eli kolmen A:n luottoluokituksen, kun Standard & Poors päätti lokakuussa 2016 laskea valtion pitkäaikaisen velan luokkaan AA+.Moody’s ja Fitch seurasivat viime vuonna perässä, koska Suomen talouskasvu oli ollut useiden vuosien ajan heikkoa ja valtio joutui rahoittamaan menojaan jatkuvalla lisävelalla.Tänä vuonna Suomen talouskehitys on kääntynyt pitkän lamaannuksen jälkeen kasvuun ja valtion velanoton tahti on ainakin hidastunut. Voisiko Suomen luottoluokitus siis jo pian palata parhaaseen mahdolliseen kolmen A:n luokkaan?julkaisi perjantaina tuoreimman raporttinsa Suomesta. Raportin mukaan luottoluokitus pysyy toistaiseksi ennallaan kahdessa A:ssa, mutta luokittaja luettelee raportissa tekijöitä, jotka voisivat johtaa kolmannen A:n palauttamiseen.S&P:n mukaan Suomen talouskasvu on ylittänyt odotukset, mikä hyödyttää kasvavien verotulojen välityksellä myös valtiontaloutta.Suomen riskejä ovat kuitenkin väestön ikääntyminen, runsas pitkäaikaistyöttömyys ja palkanmuodostuksen jäykkyys.kirjoittaa, että se voisi nostaa Suomen luokitusta, ”jos Suomen ulkoiset mittarit paranevat nopeammin kuin olemme olettaneet”.S&P:n mielestä vientitulojen ”vahva ja jatkuva” kasvaminen sekä ”vaihtotaseen kääntyminen vähitellen ylijäämäiseksi” olisivat todiste Suomen kilpailukyvyn paranemisesta.Luokittaja on siis huomannut Suomen vientitulojen kääntyneen reippaaseen kasvuun mutta odottaa vielä, tuleeko kasvusta pysyvää.Vaihtotase mittaa, miten paljon Suomesta maksetaan pääomaa ulos ja kuinka paljon sitä tulee sisään. Jos vaihtotase on negatiivinen, Suomi velkaantuu koko kansantalouden tasolla. Jos se on positiivinen, Suomi kansantaloutena kasvattaa säästöjään.Suomen vaihtotase on ollut viisi viime vuotta negatiivinen. Vaje on kuluneen vuoden aikana pienentynyt selvästi.ulkoista ylijäämää Suomen kansantalouden keinona kasvattaa säästöjä ottaen huomioon Suomen kutistuvan ja ikääntyvän työvoiman”, S&P kirjoittaa.S&P kuitenkin huomioi, että erityisesti Nordean suureet liikkeet ovat tehneet ulkoisen tasapainon kehityksen arvioinnista haastavaa. Muuttaessaan Suomen tytäryhtiön sivukonttoriksi tämän vuoden alussa Nordea vei Suomesta varoja Ruotsiin.Toisaalta Nordea ilmoitti syyskuun alussa siirtävänsä kotipaikkansa Suomeen vuoden kuluttua, mikä tarkoittanee tiettyjen varallisuuserien siirtämistä takaisin Suomeen.raportti kiittelee tavanomaiseen tapaan Suomen vaurautta, vakautta, läpinäkyvyyttä sekä tehokasta hallintoa ja poliittisia elimiä. Luokitusnäkymiä heikentää Suomen verraten suuri ulkoinen velka.Luottoluokittajat seuraavat hyvinkin tarkkaan, mitä luokituksen kohteena olevassa yhteiskunnassa tapahtuu. Raportissaan S&P kiinnittää huomiota kilpailukykysopimukseen ja arvelee sen näkyvän piristyneissä vientiluvuissa.Toisaalta raportti huomioi myös sote-uudistuksen viivästymisen ja perää työmarkkinauudistuksia.merkitystä luottoluokituksella sitten on? Se kertoo, miten luotettavana velanmaksajana Suomen valtiota pidetään. Luokituksen heikkenemisen pitäisi periaatteessa vaikuttaa valtiolta vaadittavaan lainakorkoon.Käytännössä näin ei ole Suomen tapauksessa käynyt, koska muun muassa Euroopan keskuspankin massiivinen valtionlainojen osto-ohjelma on pitänyt valtionlainojen kysynnän suurena ja korot hyvin lähellä nollaa jo usean vuoden ajan.