K-kauppa myi ulkomaista meetvurstia kotimaisena – ”Kotimainen meetvursti on ikiaikainen kauppanimi”

"Kotimainen meetvursti" vakiintunut ja Eviran ohjeistuksen mukainen nimeämistapa. — Pirkka (@PirkkaFi) September 12, 2017 https://twitter.com/PirkkaFi/status/907512519924883456

Kauppanimi on haastava laji. Viitataanko tässä metukkaan jonka resepti on suomalaiseen tyyliin vai metukan valmistuspaikkaan? Molemmat OK — Mari Lukkariniemi (@LukkariniemiM) September 12, 2017 https://twitter.com/LukkariniemiM/status/907634331488866304

on sitten mahdollista: ”kotimainen” ei tarkoita suomalaista. Keskon Pirkka-tuote Kotimainen meetvursti on tähän asti valmistettu ulkomaisesta lihasta, mutta Kesko lupasi maanantaina muuttaa asian.Keskon vastuullisuus­johtaja Matti Kalervo http://www.hs.fi/haku/?query=matti+kalervo myöntää, ettei ulko­maisesta lihasta valmistetun Kotimaisen meet­vurstin nimi ole ollut ihan osuva.”Harhaanjohtavahan se on, miten kuluttaja sen sitten mieltää. Mutta kyllä minä uskon asiakkaiden ymmärtävän, ettei vaikkapa Turkkilainen jugurtti ole valmistettu Turkissa tai turkkilaisesta maidosta”, Kalervo sanoo.Kotimaisessa meetvurstissa on tähän asti käytetty EU:n alueella kasvaneiden sikojen lihaa ja hevosta sekä EU:sta että EU:n ulkopuolelta.koostumuksesta on Kalervon mukaan keskusteltu sosiaalisessa mediassa, ja Maaseudun tulevaisuus http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/meetvurstin-kotimainen-onkin-pelkk%C3%A4-kauppanimi-eik%C3%A4-kerro-alkuper%C3%A4st%C3%A4-mit%C3%A4%C3%A4n-1.205503 uutisoi tuotteen harhaanjohtavasta nimestä viime viikolla. Kalervon mukaan Kotimainen meetvursti on ”ikiaikainen kauppanimi”, jolla on tarkoitus erottautua esimerkiksi Venäläisestä meetvurstista.Venäläistä meetvurstia on Pirkka-tuotteena tarjolla edelleenkin. Sen valmistaa suomalainen Kotivara Oy.Aikaisemmin Kesko on vastannut meetvurstin alkuperästä kyselijöille, että makkara on nimetty Eviran ohjeistuksen mukaisesti.Keskusteluun osallistui viime viikolla myös Elintarviketeollisuusliiton toimialapäällikkö Mari Lukkariniemi http://www.hs.fi/haku/?query=mari+lukkariniemi , jonka mukaan kauppanimi on ”haastava laji”.puolesta kotimainen Kotimainen meetvursti ehtii Kalervon mukaan kauppoihin aikaisintaan muutamien viikkojen kuluttua, kunhan vasta aloitetut neuvottelut tavarantoimittajien kanssa on käyty.Myös resepti pitää uusia, sillä makkaran koostumus muuttuu.”Näyttää siltä, että se hevonen jää pois, se on sitten sikaa ja nautaa. Kotimaisen hevosen saatavuus on hyvin pientä”, Kalervo sanoo.Koostumuksen ja tavarantoimittajan ratkettua selviää myös se, paljonko uusi Kotimainen meetwursti maksaa.

Harmi hevosen ystäville?

”Heille on sitten muita meetvursteja”, Kalervo vastaa. Hänen mukaansa Keskolla ei ole valikoimissaan muita samalla tavalla ”kotimaisia” tuotteita.

Viime vuosien lähiruokamuodin myötä kaupoissa on jonkin verran näkynyt ulkomaisia tuotteita, joita myydään hyvin kotimaisella ilmeellä. Mitä mieltä olet tällaisista, vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo?

”En tunnista tällaisia tapauksia, mutta kyllä niihin pätee sama kuin meetvurstiinkin. Eli se on harhaanjohtavaa, jos nimessä annetaan ymmärtää tuotteen olevan kotimainen, vaikka se ei sitä ole.”

Keskon kaupat laittautuvat siis eroon tällaisista tuotteista?

”Jos muita tulee tietoon, niin totta kai selvitämme. Me vastamme omasta Pirkka-merkistämme, mutta jos on teollisuuden omia merkkejä, niin sitten on viestitettävät teollisuudelle, että tuotteen nimessä saattaa olla ongelma.”