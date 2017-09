Keinokuituvaatteet tuhoavat meriä ja voivat vaarantaa ihmisten terveyden, mutta moni ei tiedä sitä – ”Fleece on erityisen haitallista” Retkivaatteet on usein valmistettu sataprosenttisesta muovista. Professorin mukaan on täysin mahdollista valmistaa kestävä ja vettä hylkivä retkiasu myös luonnonkuiduista.