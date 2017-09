Eurooppaan syntymässä uusi teräsjätti: Thyssenkrupp ja Tata sopivat alustavasti Euroopan-toimintojen yhdistämisestä

Talous

on syntymässä uusi teräsjätti, jos saksalaisen Thyssenkruppin ja intialaisen Tata Steelin Euroopan-terästoimintojen yhdistyminen toteutuu.Yhtiöt solmivat asiasta keskiviikkona alustavan sopimuksen. Sen mukaan niiden on määrä perustaa yhteisyritys, josta molemmat yhtiöt omistavat puolet. Yhdistyminen on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2018.Sen myötä toimintoja tehostetaan niin, että jopa 4 000 ihmistä saattaa menettää Thyssenkruppin tiedotteen mukaan työnsä. Työpaikkoja on määrä vähentää yhtä paljon molemmista yhtiöistä.perusteli tarvetta yhdistymiseen sillä, että Euroopassa teräksentuotannossa on runsaasti ylikapasiteettia. Samaan aikaan teräksen kysyntä kasvaa hyvin hitaasti.”Suunnitellun yhteisyrityksen myötä annamme Thyssenkruppin ja Tatan Euroopan terästoiminnoille kestävän tulevaisuuden”, sanoi Thyssenkruppin toimitusjohtaja Heinrich Hiesinger.”Tartumme Euroopan terästeollisuuden rakenteellisiin haasteisiin.”Euroopan suurin teräksenvalmistaja on ArcelorMittal.