Yhdysvaltojen keskuspankki irtautuu historiallisesta elvytysoperaatiosta

keskuspankki ilmoitti keskiviikkona, että se lakkauttaa erääntyvien joukkolainojen uudelleensijoitukset. Tähän saakka saakka keskuspankki on sijoittanut erääntyvistä joukkolainoista saamansa varat uudelleen.Taseen keventäminen aloitetaan vaiheittain siten, että kevennysten enimmäismäärä on kymmenen miljardia dollaria kuukaudessa.Keskuspankki osti markkinoilta vuosina 2008–2014 yhteensä noin 4 200 miljardin dollarilla liittovaltion joukkolainoja ja omaisuusvakuudellisia arvopapereita lisätäkseen rahan tarjontaa.Rahan tarjonnan lisäämisellä keskuspankki onnistui lievittämään vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin vaikutuksia reaalitalouteen ja jouduttamaan talouden elpymistä.päättävä avomarkkinakomitea päätti keskiviikkona pitää ohjauskorkonsa ennallaan 1,25–1,50 prosentin vaihteluvälissä, vaikka inflaatiovauhti on yhä edelleen hidas.Tiedotteessaan keskuspankki kuitenkin vihjaa, se saattaa kiristää rahapolitiikkaan vuoden loppuun mennessä. Tämän vuoden aikana keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaa jo kahdesti, koska Yhdysvaltojen talous on kasvanut vakaasti ja työmarkkinat ovat vahvistuneet.Pian avomarkkinakomitean tiedotteen jälkeen osakkeet Yhdysvalloissa halpenivat. Suurien yhdysvaltalaisen osakkeiden hintakehitystä mittaava S&P 500 -osakeindeksi notkahti 0,3 prosenttia.julkisti keskiviikkona myös uuden suhdanne-ennusteensa. Sen perusteella Yhdysvaltojen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia, ensi vuonna 2,1 prosenttia ja 2,0 prosenttia vuonna 2019.Ennuste kuluvan vuoden talouskasvusta on 0,2 prosenttia parempi kuin edellisessä ennusteessa, jonka keskuspankki teki kesäkuussa. Keskuspankki arvioi, että viime aikojen hirmumyrskyt vahingoittavat taloutta vain tilapäisesti.Työttömyysasteen keskuspankki ennustaa asettuvan tänä vuonna 4,3 prosenttiin ja kahtena seuraavana vuonna se on ennusteen mukaan 4,1 prosenttia.