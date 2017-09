Maailman parhaalla lentokentälläkin on musta lampaansa – Singaporessa työntekijä lähetti satoja laukkuja tahallaan väärään maahan

Talous

Maailman parhaalla lentokentälläkin on musta lampaansa – Singaporessa työntekijä lähetti satoja laukkuja tahal

Lento on ohi,

Seuraavan kerran

Viime

mutta matkalaukkua ei kuulu. Tuttu tilanne yhä useammille. Harvoin kuitenkaan selviää, miksi näin on käynyt.Singaporessa Changin -lentokentällä ainakin pieni osa laukkumysteereistä alkaa ratketa. Paikallisessa oikeudessa on syytettynä kentällä työskennellyt mies, jonka arvellaan vaihtaneen satoihin matkalaukkuihin väärän osoitteen, kertoo Straits Times -sanomalehti uutistoimisto Reutersin mukaan.63-vuotias mies ei kertonut oikeudelle, mikä on hänen pahansuopaisuutensa perimmäinen syy. Hän ei todennäköisesti aio myöntään tekoaan.oikeus käsittelee tapausta lokakuun 17. päivä. Jos mies todetaan syylliseksi, hän voi joutua vuodeksi vankilaan ja saada sakot jokaisesta väärään osoitteeseen osoitetusta laukusta.Changi on maailman kuudenneksi vilkkain lentokenttä. Skytrax arvioi sen viime vuonna maailman parhaaksi lentökentäksi.joulun alla HS seurasi matkalaukkujen käsittelyä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Video ”matkatavaratehtaan” toiminnasta on tässä: