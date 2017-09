Suomalaisen yleisin ansio on 2 500 euroa – katso palkat ammateittain ja vertaa laskurilla omaa palkkaasi muihin iän ja koulutuksen mukaan

Talous

Suomalaisen yleisin ansio on 2 500 euroa – katso palkat ammateittain ja vertaa laskurilla omaa palkkaasi muihi

yleisin kokonaisansio oli viime vuonna 2 500 euroa. Tieto on peräisin Tilastokeskuksen torstaina julkaisemasta palkkarakennetilastosta.Tyypillisimpiä ammatteja 2 500–2 599 euroa kuukaudessa ansaitsevissa olivat muun muassa sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.Kyseessä on kokoaikatyötä tekevien palkansaajien kokonaisansio.Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja.Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.Vertaa alta omia ansioitasi muihin. Juttu jatkuu laskurin alla.keskiarvo oli 3 368 euroa kuukaudessa. Kokoaikaisista palkansaajista 63 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän. Tätä selittää se, että suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.Palkkatilastossa eniten palkansaajia oli välillä 2 500–2 599 euroa, noin 69 000 henkilöä. Tämä oli yleisin ansioluokka.palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 001 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikatyötä tekevistä ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.Kokoaikainen palkansaaja tarkoittaa työntekijää, joka on tehnyt täyttä työviikkoa koko tilastointikuukauden.Suurin mediaaniansio oli 40–44-vuotiailla. Heidän kokonaisansioiden mediaani oli 3 267 euroa kuukaudessa. Ikäryhmässä 15–19 kokonaisansioiden mediaani oli 2 030 euroa kuukaudessa, ja ikäryhmässä 20–24 vastaava ansio oli 2 279 euroa.