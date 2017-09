Luottamus Kiinan talouteen horjumassa – Standard & Poor’s pudotti maailman toiseksi suurimman talouden luottoluokitusta

Talous

Luottamus Kiinan talouteen horjumassa – Standard & Poor’s pudotti maailman toiseksi suurimman talouden luottol

Huoli Kiinan

Yhtiö laski

Luottoluokittaja

Osakkeiden

talouden velkaantumisesta kiihtyy.Vaikutusvaltainen amerikkalainen luottoluokitusyritys Standard & Poor’s (S&P) laski torstaina Kiinan lainojen luottoluokitusta. Aikaisemmin luokitus oli AA−, nyt se on A+.myös Hongkongin luokituksen korkeimmalta kolmen A:n tasolta tasolle AA−.Luottoluokitusyrityksen mielestä Kiina ei ole kyennyt riittävästi vähentämään velkaantumiseen liittyviä riskejä.Kiinalaisten lainanotto lisääntyy edelleen liian kovaa vauhtia, vaikka maa on yrittänyt alkuvuodesta lähtien hillitä sitä, sanoo S&P.pelkää, että Kiinan velkaantuminen uhkaa pahimmillaan maailmantaloutta.Kiina reagoi päätökseen sanomalla, että luottoluokittaja on tehnyt virheen eikä ymmärrä riittävästi Kiinan taloutta ja sen rahoitusmarkkinoita.Päätös tuli juuri ennen lokakuussa pidettävää Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokousta.hinnat ovat laskeneet Aasian markkinoilla luottoluokituspäätöksen sekä Pohjois-Korean uusien uhittelujen takia. Hongkongissa Hang Seng -indeksi putosi 0,8 prosenttia ja Kiinassa Shanghai Composite Index 0,5 prosenttia.Luottoluokittaja Moody’s teki vastaavanlaisen luokituksen heikennyksen jo toukokuussa.