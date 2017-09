Suomalaiset ovat jo vuoden kuluttaneet enemmän kuin ovat ansainneet

Talous

kotitalouksien kulutus suhteessa ansioihin on kiihtynyt.Tilastokeskuksen perjantaina julkaiseman tilaston mukaan huhti-kesäkuussa kotitaloudet yhteenlaskettuna kuluttivat selvästi enemmän kun ansaitsivat.kuvaa asiaa niin sanotulla säästämisasteella. Se on ollut nyt noin vuoden miinuksella eli suomalaiset ovat vuoden verran kuluttaneet enemmän kuin ovat ansainneet.Säästämisasteen lasku selittyy Tilastokeskuksen mukaan sekä kulutusmenojen kasvulla että käytettävissä olevien tulojen lievällä laskulla.säästämisaste laski huhti–kesäkuussa 0,9 prosenttiyksiköllä miinus 2,2 prosenttiin. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.