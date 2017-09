Talous

Uber menettämässä toimiluvan Lontoossa – syynä ”yritysvastuun puute”

Kyytipalvelu

TfL has today informed Uber that it will not be issued with a private hire operator licence. pic.twitter.com/nlYD0ny2qohttps://t.co/nlYD0ny2qo — Transport for London (@TfL) 22. syyskuuta 2017 https://twitter.com/TfL/status/911168235189489669

