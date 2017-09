Talous

Selvitys: Helsinki suhtautuu turismin kehittämiseen turhan laiskasti – hotellihuoneiden määrä pitäisi tuplata

Tilastojen

Säätiön

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nykyisin

Matkailusäätiön

Selvityksen

Helsingin

Matkailun