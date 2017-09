Talous

Kreikalle iso virstanpylväs: pääsee EU:n budjettitarkkailusta

julkisen talouden tilanne on korjautunut niin, että maa pääsee komission budjettitarkkailusta. EU-maiden ministerineuvosto teki maanantaina päätöksen niin kutsutun liiallisen alijäämän menettelyn lopettamisesta, sillä Kreikan valtion alijäämä on painunut EU-sääntöjen edellyttämälle tasolle ja velkasuhde lähtenyt laskuun.Liiallisen alijäämän menettely voidaan aloittaa, kun jäsenmaan budjettialijäämä nousee oli kolmeen prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen tai kun valtion velkasuhde nousee yli 60 prosenttiin suhteessa bkt:hen.Viime vuonna Kreikan valtion budjetti oli 0,7 prosenttia ylijäämäinen. Kuluvan vuoden budjetin ennustetaan olevan 1,2 prosenttia alijäämäinen ja vuoden 2018 budjetin jälleen 0,6 prosenttia ylijäämäinen.Tilanne on aivan toisenlainen kuin liiallisen alijäämän menettelyn käynnistyessä vuonna 2009, jolloin Kreikan alijäämä oli 15,1 prosenttia.Kreikan valtio on yhä euroalueen velkaisin: velkaa oli viime vuonna 179 prosenttia bkt:stä. Velkasuhteen kuitenkin ennustetaan lähtevän nyt laskuun.alijäämän menettelyn päättyminen on merkki Kreikan julkisen talouden tervehtymisestä, ja se on symbolisesti tärkeä askel. Kreikka on silti edelleen velkojien tiukan valvonnan alla. Euromaiden myöntämä Kreikan kolmas tukipaketti jatkuu elokuuhun 2018.EU-maiden maanantaisen päätöksen jälkeen liiallisen alijäämän menettelyyn jää ainoastaan kolme valtiota: Ranska, Espanja ja Britannia.