Helsingin hinnat karkaavat ensiasunnon ostajien käsistä, huonokuntoinen pikkukaksio voi maksaa jo 250 000 euroa – katso laskurista, kuinka suureen asuntolainaan sinulla olisi varaa

Talous

Helsingin hinnat karkaavat ensiasunnon ostajien käsistä, huonokuntoinen pikkukaksio voi maksaa jo 250 000 euro

Ovatko

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ikkunasta

Asiantuntijoiden

Asunnonvaihtajia

Asuntokauppa

Suomen

Asuntolainoissa joustaa nyt kuukausierä, ei laina-aika

Asuntolainojen

Finanssivalvonta

Fivan

Siirtyminen

”En ole varma itsekään, osaisinko arvioida, mitä koron nouseminen kuuteen prosenttiin tarkoittaisi arjessa.”

Laskelmat

Fivan