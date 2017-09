Talous

Työttömiä elokuussa enemmän kuin vuosi sitten – Työttömyysaste 7,5 prosenttia

julkistettiin sekä Tilastokeskuksen että työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysluvut. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä on nyt muutama tuhat enemmän kuin vuosi sitten, mutta ministeriön luvut ovat lohdullisemmat: työttömien työnhakijoiden määrä oli jopa 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.Työttömiä oli elokuussa Tilastokeskuksen mukaan 7 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli nyt yhteensä 202 000.Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,2 prosenttia.oli toisaalta 7 000 enemmän kuin edellisvuoden elokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.Yhteensä työllisiä oli 2 502 000. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 2 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 70,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,9 prosenttia. Hallitus on asettanut tavoitteeksi 72 prosenttia.Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 69,4 prosenttia.Miesten työttömyysaste oli 6,9 ja naisten 8,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.työttömyys on hieman kasvanut. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 14,4 prosenttia. Se on 2,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2017 elokuussa 1 412 000 henkeä eli 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 140 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.julkistettiin myös työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot, joiden mukaan työttömyys on laskenut.Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2017 lopussa kaikkiaan 289 000 työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla: eniten Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Etelä-Savossa.Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000 eli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.aktivointipalveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 112 000 henkeä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 10 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa.Avoimien työpaikkojen määrä oli sama kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 51 000 uutta avointa työpaikkaa.