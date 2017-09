Kuluttaja-asiamies vie Finnairin markkinaoikeuteen – KKV: Sadoille asiakkaille myönnetty liian vähän korvauksia

Talous

Kuluttaja-asiamies vie Finnairin markkinaoikeuteen – KKV: Sadoille asiakkaille myönnetty liian vähän korvauksi

Kuluttaja-asiamies

Kuluttaja-asiamies

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

hakee markkinaoikeudelta päätöstä, jolla lentoyhtiö Finnairia vaadittaisiin maksamaan täysimääräiset korvaukset peruuntuneista tai myöhästyneistä lennoista. Asiasta kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan.Lentomatkustajien oikeuksia koskevassa EU-asetuksessa määritellään niin sanotut vakiokorvaukset, joita lentoyhtiön on tietyin ehdoin maksettava matkustajille, jos lento peruuntuu tai myöhästyy. Viraston mukaan sadat kuluttajat ovat syksyn 2015 jälkeen kertoneet kuluttaja-asiamiehelle ja maistraattien kuluttajaoikeusneuvojille, että Finnair ei ole maksanut heille asiaankuuluvia korvauksia.Sen sijaan yhtiö on viraston mukaan tarjonnut lahjakortteja tai rahasummia, joiden arvo on ollut pienempi kuin asetuksessa määritelty korvausmäärä (lennon pituudesta ja määränpäästä riippuen 250–600 euroa). Samalla matkustajia on edellytetty luopumaan oikeudestaan täysimääräiseen vakiokorvaukseen, virasto kertoo.vaatii, että markkinaoikeus kieltää Finnairia epäämästä matkustajilta vakiokorvauksia ja antamasta asiasta tietoa, joka viraston mukaan antaa harhaanjohtavan kuvan. Hakemuksessa vaaditaan markkinaoikeutta määräämään myös uhkasakko kieltojen tehostamiseksi.Täysi korvaus on tiedotteen mukaan evätty sellaisissa tilanteissa, joissa taustalla on ennakoimaton, ”valmistus- tai suunnitteluvirheen luontoinen” tekninen vika. Kuluttaja-asiamies ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat yrittäneet neuvotella asiasta Finnairin kanssa.