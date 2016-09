Lentokoneessa matkustaminen tuottaa monille jo ajatuksena sydämentykytystä ja kämmenien hikoamista. Pelkoaan voi yrittää hillitä siihen tarkoitetuilla sovelluksilla.

Jonkinlaista insinöörititeiden, käänteisen psykologian ja hirtehishuumorin yhdistelmää käyttää Am I going down.

Sovellukseen syötetään, mistä mihin alkava lento on menossa, millä lentoyhtiöllä ja millä konetyypillä. Valtaisaan datamäärään perustuva analyysi valmistuu silmänräpäyksessä ja kertoo, millä todennäköisyydellä juuri kyseinen kone putoaa.

Parasta: Ohjelma pullauttaa ulos selkeän ja naurettavan pienen numeron, johon voi turvata.

Am I going down saatavilla iOSille. 2,99 euroa.

Flight App VALK käsittelee lentopelkoa monipuolisesti. Sovelluksessa on omat osionsa lentoa edeltävälle ajalle, nousulle, lentomatkan ajalle ja laskulle.

Ohjelman tarjoamat erilaiset harjoitukset perustuvat hollantilaisesta yliopistosta lähteneen VALK-säätiön tutkimuksiin. Se mainostaa, että keinoista on apua jopa 98 prosentille lentopelkoisista.

Parasta: Paniikkinappula, jolla saa välittömästi apua korviinsa virtuaalisen terapeutin muodossa.

Flight App VALK Androidille ja iOSille. 4,09 euroa.

Lentokoneen nousu tuottaa monille kaikkein pahimpia pelkotiloja. ANA Takeoff Mode on tarkoitettu juuri niihin hetkiin.

Se tarjoaa erittäin yksinkertaisen pelin, jossa kentällä pyörivää palloa ohjataan puhelinta kääntelemällä.

Peli tuottaa onnistumisen kokemuksia, vaikka osaamista tai pelikokemusta ei juuri olisi.

Parasta: Mukana myös rauhoittava ääniraita kuulokkeilla kuunneltavaksi.

ANA Takeoff Mode saatavilla Androidille ja iOSille. Ilmainen.