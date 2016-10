Selfiekuvien ottamista rajoittaa yleensä se, miten pitkälle käsi venyy. Selfietikkua voi käyttää apuna, mutta monesti se näkyy kuvissa.

Podon ratkaisu on viedä kamera kokonaan erilleen puhelimesta. Pienikokoinen kameramoduuli kulkee helposti mukana, ja puhelimen näytöltä on helppo katsella, millainen kuvasta on tulossa.

Ideassa ei vielä ole mitään vallankumouksellista, mutta Podon nokkeluus on avautuva takakansi.

Sen sisäosa on päällystetty erittäin tarttuvalla materiaalilla, jolla kameran saa helposti kiinnitettyä lähes mihin tahansa pintaan. Vaikkapa seinään, ikkunaan, pöytään tai kattoon.

Podon ohjaaminen onnistuu mobiilisovelluksella bluetoothin yli langattomasti. Kameran kennossa on megapikseleitä poikkeuksellisen vähän, vain viisi. Toisaalta pikselit ovat suurikokoisia, joten Podolla pitäisi periaatteessa saada hyviä kuvia myös hämärissä olosuhteissa.

Kickstarterissa joukkorahoitusta keräävän Podon voi edullisimmillaan tilata ennakkoon Suomeen noin 60 euron hintaan.