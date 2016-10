HS testasi: Puhelimeen kytkettävä vakain on mobiilikuvaajan unelmalaite

Puhelinten kamerat tuottavat jo huippulaadukasta videokuvaa. Käsivaralta kuvaaminen etenkin liikkeessä tekee tuloksesta halvan näköistä. Lähes ammattitason jälkeä saa aikaan, kun puhelimen kytkee DJI Osmo Mobile -vakaimeen.

Vaikka joissain puhelimissa on sisäänrakennettu kuvanvakautustoiminto, käsivaralta kävellessä kuvattu materiaali on poukkoilevaa ja heiluvaa. Se on hyvin kaukana sulavasta kuvasta, jota saadaan elokuvien tai tv-sarjojen jättimäisillä kraanoilla tai kymmenientuhansien eurojen steadycam-laitteistoilla.

DJI Osmo Mobile on vakain, johon matkapuhelin kiinnitetään. Sen jälkeen vakaimen moottorit pitävät puhelimen liikkeet tasaisina – tai jopa eliminoivat täysin kävelyn tuottaman tärähtelyn vaikutukset.

DJI tunnetaan erityisesti kuvauskoptereistaan, ja Osmo Mobilessa onkin käytössä tismalleen samaa tekniikka kuin yrityksen yli tuhannen euron Phantom 4 -kopterissa.

Laitteen käyttöönotto on erittäin yksinkertaista. Puhelin puristetaan laitteen ”leukojen” väliin, ja tasapainotetaan alkuun vain yhtä ruuvia säätämällä.

Leveät leuat saattavat joissakin puhelinmalleissa osua esimerkiksi virtanapin kohdalle.

Puhelimeen pitää myös asentaa DJI:n oma sovellus, jonka kautta puhelin ja itse vakain keskustelevat. Ohjelmalla voi tehdä muutamia näppäriä temppuja. Esimerkiksi näyttäviä timelapse-videoita saa aikaan helposti.

Ohjelmasta valitaan vain videon aloitus- ja päätepisteet, jonka jälkeen vakain kääntää kameraa, ottaa kuvan, kääntää kameraa, ottaa kuvan… Ja tuloksena on kuvista koostettu sujuva videopätkä. Etenkin kaupunkikuvauksessa toiminnallisuus tuottaa upeaa jälkeä.

Yleiskäyttöisempi toiminto on kohteen seuraaminen. Etenkin selfie-tyyppisiä videoita kuvaaville vloggaajille se on kullanarvoinen ominaisuus.

Puhelimen ruudulta voi valita kohteen, esimerkiksi oman naaman, jota kameran pitää seurata koko ajan. Sen jälkeen Osmo kädessä voi kävellä ympäriinsä sitä lähes mihin tahansa asentoon kääntäen – ja kamera pitää kasvot kuvassa koko ajan.

Jos kiikarissa ovat livelähetykset, ei huolta. Osmoa voi käyttää hyväksi myös niissä.

DJI Osmo Mobile ei ole ensimmäinen kaltaisensa tuote, mutta toiminnoiltaan ja käytettävyydeltään se on huippuluokkaa. Hinta saattaa vaikuttaa kovalta, mutta toisaalta laitteesta on iloa pitkään, ja aina kun vaihtaa puhelinta, myös kamera päivittyy.

Paketin ehdottomasti huonoin puoli on akkukesto. Itse laitteen akku kestää runsaat neljä tuntia, mutta DJI-sovellus syö puhelimen akun loppuun varmasti jo ennen sitä.

DJI Osmo Mobile -vakain älypuhelimelle. Hinta noin 350 euroa.

Plussaa

Tuottaa todella hyvännäköistä tulosta

Monipuoliset ominaisuudet

Kohteen automaattiseuraaminen

Miinusta

Epästandardi usb-latauspiuha

Syö puhelimen akun hetkessä