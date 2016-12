Miksi teknologiaa ei hyödynnetä ikääntyvien palveluissa?

Tekniikka

, Riihimäki. 81-vuotias äitini herää kirkastuvaan päivään, linnunlaulun säestämänä. Makuuhuoneen viherseinän lehdissä leikittelee auringonvalo. Ovesta kaartaa sisään pieni palvelurobotti. ”Huomenta Kaarina!” sanoo robotti ystävällisesti, ja jatkaa: ”Näyttää siltä, että nukuit hyvin! Mitä haluaisit aamiaiseksi?”Teknologia yleistyy kodeissamme vauhdilla ja toisaalta väestön keski-ikä nousee. Suuret ikäluokat ovat suuri teknologian ja palveluiden kuluttaja eläkkeelläkin. Keskustelussa ikääntyvä väestö nähdään usein ongelmana: sairaskulut kasvavat, hoito on kallista, yksinäisyys vaivaa, teknologian käyttö on hankalaa ja vaikeaa oppia. Entäpä jos käännämme tämän päälaelleen: voivatko sairaskulut pienentyä, hoito halventua tai jopa tulla käytännössä ilmaiseksi, auttaako teknologia yhteisöllisyydessä? Entäpä jos teknologia on täysin huomaamatonta ja sen kanssa voidaan vuorovaikuttaa luonnollisesti, elein, ilmein ja puhuen?Suuret ikäluokat ja nuoremmatkin tulevat eläkeläiset ovat kuitenkin terveempiä ja aktiivisempia kuin koskaan. Terveydenhuollon kehitys, lisääntynyt vauraus ja halventuva teknologia tarkoittavat sitä, että elämme eläkkeellä pidempään ja aiempaa aktiivisena. Älyteknologia puolestaan avaa kotiin ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja saamme käyttöömme palveluita, josta on ollut vaikea edes haaveilla.matkaa keittiöön, avaa jääkaapin, ja valmistaa aamiaisen: puuroa, marjoja, lasillinen tuorepuristettua tuoremehua, palanen ruisleipää, juustoa ja tomaattia. ”Aamiainen on valmis!” kuuluu makuuhuoneen kaiuttimista. Apulainen rullaa takaisin makuuhuoneeseen, ja auttaa äitini nousemaan ulkoiseen tukirankaan, eksoskeletoniin, joka puetaan päälle kevyen haarniskan tavoin. Selkärankaa, jalkoja ja käsiä avustava ja aktivoiva älykäs, nivelmoottorien käyttämä tukiranka auttaa lihaksia vahvistumaan, mutta myös tuottaa niihin tarpeellista lisävoimaa. Äitini kävelee vaivattomasti tukirangassaan pöytään, ja ryhtyy nauttimaan aamiaista.Japanissa on teollisuusmaiden suurin intressi kehittää robotteja palvelemaan ikääntyvää väestöä. Niinpä maahan onkin luotu robottistrategia, ja hoivarobottien osalta Japani johtaa kehitystä. Kuvaamani kaltaisia motoroituja liikkumisen apuvälineitä on jo Japanissa käytössä, ja hintojen laskiessa on varmaa, että rollaattorit korvataan näillä aktivoivilla apuvälineillä. On myös syytä olettaa, että kantasoluhoitojen kehittyessä lihasrappeumista ja nivelrikosta saatetaan päästä kokonaan eroon.Teknologian kehitysvauhtia hämmästelevänä tutkijana ihmettelen myös, että miksi hoitopaikkojen ja hoitajamäärien ympärillä vellova keskustelu sivuuttaa täysin jo olemassa olevat teknologiat. Jos suuntaisimme kansallisia kehitysvarojamme uusien teknologioiden ympärille rakentuviin palveluihin, emme ainoastaan auttaisi ikääntyvää väestöä vaan loisimme mahdollisuuksia myös vientiin ja uudenlaista palvelutyötä.äitini nostaa nenälleen suurehkoja hiihtolaseja muistuttavat älylasit. ”Turun saaristo, purjehdus, kesä 1980”, hän sanoo, ja älylasit muuttavat maiseman takavuosien muistikuvien purjehdusretken mukaiseksi. ”Soita siskolleni”, hän jatkaa, ja lyhyen keskustelun jälkeen purjeveneen kannelle ilmestyy tätini kolmiulotteinen virtuaalihahmo, joka keskustelee luontevasti äitini virtuaalihahmon kanssa.Kaikki tässä artikkelissa olevat teknologiat ovat jo olemassa. Keinotekoinen aurinko maksaa toistaiseksi kymmeniä tuhansia euroja, tukiranka samoin. Keittiörobotit ovat prototyyppiasteella, virtuaalilasit arkipäiväistymisen kynnyksellä. Kotia ja terveydentilaa monitoroidaan erilaisin anturein ja mittalaittein jo nyt. Laitteet, ohjelmistot ja niiden huolto vaativat kuitenkin jatkuvaa kehitystä ja palvelutyövoimaa – siksi kehitys ja palveluiden synnyttämien on myös kansantalouden kannalta merkityksellistä.Väestön ikääntyminen on luonnollinen tosiasia. Niin tärkeää kuin onkin keskustella akuuteista hoidon haasteista, on meillä myös mahdollista nähdä ikääntyvä väestömme täysin uudenlaisia palveluita tarvitsevana ja käyttävänä ryhmänä. Missä viipyvät Suomen ikääntyvän väestön palveluita yhteen kokoavat ja kehittävät innovaatiot ja innovaatiokeskukset?