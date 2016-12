3d-kynällä voi piirtää ilmaan – HS testasi, toimiiko ihmeelliseltä kuulostava laite todella

Tekniikka

Juuri

Piirtämiselämyksen

kun olemme päässeet yli 3d-tulostuksen aiheuttamasta wau-efektistä, markkinoille on tullut 3d-kynä. Siis kynä, jolla voi piirtää ilmaan. Kuulostaa tulevaisuudelta.Kolmiulotteinen kynä toimii kuin liimapyssy, paitsi että se sylkee muovia. Kynään syötetään muovilankaa, joka sulaa kynän sisällä ja tulee ulos pehmeänä – kuin 3d-tulostimessa. Ero on, että periaatteessa kynällä voi piirtää mihin vain. Koska sula muovi on lämmintä, sitä ei saa sylkeä esimerkiksi iholle, mutta vaikkapa kännykän kuoria sillä voi koristella.Saimme Teknikmagasinetilta lainaan ”Awesome 3d-pen” -merkkisen kynän, jonka mukana tuli mustaa muovilankaa. Lankoja saa myös muissa väreissä, mutta testitaideteokset tehtiin mustana.Ensimmäinen pohtimisen aihe on, saako muovia todella pursottaa esimerkiksi paperialustalle. Eikö paperi syty palamaan? Youtubesta löytyy lukuisia oppaita 3d-piirtämiseen, ja yhdessä niistä todetaan, että paperialustaan kannattaa liimata esimerkiksi kirkasta teippiä pohjaksi, koska muovilanka pysyy sen päällä paremmin. Sen teimme.pistävin piirre on kärähtäneen muovin haju. Jos sen ja ajoittaisen poksunnan ohittaa, taiteilu on varsin koukuttavaa. Muovi vain tulee ulos niin pehmeänä, että esimerkiksi yksinkertaisen kuution tekeminen ei yrityksistä huolimatta onnistunut. Piirtäessä iskee myös syyllisyys: synnytän maailmaan lisää turhaa muovikrääsää.Netistä löytyvien videoiden perusteella kynällä saisi apuvälineitä käyttäen taiteiltua vaikka mitä oikeasti hienoa ja jopa käytännöllistä. Ohjeita löytyy ainakin Eiffel-torniin, kännykänkuoriin ja lohikäärmeeseen.Mikä sitten onnistui ensikertalaiselta? Moderni Muumi-hahmon näköinen taideteos, hämmentäviä sykeröitä ja yksi sydämenmuotoinen koriste, jonka sai kiinnitettyä työpisteen sermiin nuppineulalla.